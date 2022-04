Declarações do treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Arouca, após a derrota ante o Arouca, por 1-0, em jogo da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol:

«O jogo foi muito equilibrado de parte a parte, mesmo em número de ocasiões de perigo. Senti a equipa do Arouca um pouco receosa, em função de não ter os pontos que necessita. Podíamos ter tirado mais partido disso. Podíamos ter sido mais competitivos. No segundo tempo, a única justificação que encontro foi este calor, este bafo que se fez sentir no relvado, que tenha tolhido alguma energia aos jogadores.»

«Fomos lentos e previsíveis, criando duas ou três boas situações. Podíamos ter provocado mais o Arouca, mas não encontrámos essa dinâmica. Isso desgostou-me, já lhes fiz saber. Não acredito que tenha sido pelo alívio da classificação.»

[Ainda o processo instaurado ao Portimonense:] «Vi que o David [Simão] disse qualquer coisa na flash. Agradeço aos que o manifestaram através dos órgãos de comunicação social, mas também há muita gente que me conhece e me mandou mensagens a título pessoal. Enche-me de orgulho. É lamentável porque algumas das pessoas que comentam conhecem-me e sabem que jamais participaria de manigâncias e de truques. E eu conheço-lhes o passado e alguns têm muito que se envergonhar, mas eu não, graças a Deus. Isto mexe comigo, é difícil, porque tenho família. Não esperava, aos 54 anos, ver o meu nome enlameado por gente que gosta de andar na lama.»

David Simão deixou palavra a Paulo Sérgio

Nas entrevistas rápidas à SportTV, o futebolista David Simão, autor do golo da vitória do Arouca, deixou uma palavra de apoio ao treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, que lembrou isso mesmo minutos depois, na conferência de imprensa.

«Quem anda nesta luta [ndr: manutenção] tem semanas difíceis e, às vezes, os recursos não são muitos e temos de fazer pela vida. É vergonhoso levantarmos esse tipo de suspeitas para alguém como o mister Paulo, que já deu tanto ao futebol português», referiu David Simão.