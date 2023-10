Declarações de Paulo Turra, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo da sua equipa (3-2) frente ao Estoril:

«A primeira parte não nos correu nada bem. Como treinador tive equilíbrio, e sou treinador por causa disso, tivemos de aproveitar a superioridade numérica, organizar a nossa equipa e colocar ainda mais para a frente com uma estrutura que trabalhamos em 4x2x4. Fomos extremamente eficazes, tivemos inúmeras chances, lógico com um homem a mais, mas fomos resilientes, porque não é fácil mesmo estando com um homem mais reverter o jogo. Tivemos calma, paciência, um grupo com muita qualidade. Fomos felizes e construímos a vitória»

[O que disse aos jogadores ao intervalo?] «Conversei calmamente com os atletas. A pressão, psicológica já estava instalada. Não levantei a voz, pelo contrário, mostrei a maneira como iríamos trabalhar na segunda parte e os jogadores entenderam isso. Temos um processo, de evolução, e aí entra o amadurecimento de uma equipa, jovem com jogadores com muita qualidade. Não tenho dúvida nenhuma que a experiência que tiveram hoje os vai amadurecer para o futuro. Tivemos o controlo total do jogo no segundo tempo, com bolas entre linhas, cruzamentos e golos. Marcámos três golos, mas podíamos ter feito cinco, seis ou sete golos. Mesmo estando com um homem a mais a vitória de hoje foi positiva».

[Jogar por fora, com muitos cruzamentos, é a solução?] «Se analisares as equipas adversárias todas defendem com 5x4x1. Hoje chegou a estar com 7x3, então não é fácil fazer jogo por dentro. O que mais estamos a trabalhar é que possamos ter jogadas pelos lados, como tivemos dois golos hoje, mas também ter mais infiltrações por dentro. Isso não se faz num estalar de dedos, tem de ser um processo e, acima de tudo, com muita convicção. É isso que temos vindo a trabalhar, um processo de convicção a criar muitas oportunidades. Através do trabalho e de vitórias como esta vamos amadurecer e estar cada vez melhores».

[O que é preciso corrigir para não sofrer 0-2 aos vinte minutos] «Trabalhámos durante a semana, até pela troca de treinador que o nosso adversário teve, algumas situações que esperávamos. Houve mérito do adversário, mas também demérito da nossa parte. Vamos conversar, ver vídeos, e chegar a um entendimento. Esta inconstância no início do trabalho faz parte do processo, que os nossos adeptos compreendam que faz parte. Não estivemos bem, o adversário fez golos e teve mais oportunidades, mas prefiro ressalvar a resiliência da minha equipa, foi buscar o resultado com calma e com muita qualidade, fazendo muito o que trabalhamos durante a semana. Desde a minha chegada talvez tenha sido o jogo em que tivemos mais finalizações».