Com o bis apontado esta sexta-feira diante do Gil Vicente, Vangelis Pavlidis alcançou Clayton e Pedro Gonçalves no topo da lista dos melhores marcadores da Liga.

O grego do Benfica chegou aos cinco golos em sete jogos, enquanto o avançado do Rio Ave e o médio do Sporting ainda vão entrar em campo na 7.ª jornada.

Os melhores marcadores da Liga:

5 GOLOS

Evangelos Pavlidis (Benfica)

Clayton Silva (Rio Ave)

Pedro Gonçalves (Sporting)

4 GOLOS

Samu (FC Porto)

Pablo Felipe (Gil Vicente)

Guilherme Schettine (Moreirense)

Luis Suárez (Sporting)

3 GOLOS

Naïs Djouahra (Arouca)

Alfonso Trezza (Arouca)

Francisco Trincão (Sporting)

