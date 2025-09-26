Liga
Há 1h e 8min
Liga: Pavlidis junta-se a Clayton e Pote nos melhores marcadores
Grego chega aos cinco golos, após o bis ao Gil Vicente
Com o bis apontado esta sexta-feira diante do Gil Vicente, Vangelis Pavlidis alcançou Clayton e Pedro Gonçalves no topo da lista dos melhores marcadores da Liga.
O grego do Benfica chegou aos cinco golos em sete jogos, enquanto o avançado do Rio Ave e o médio do Sporting ainda vão entrar em campo na 7.ª jornada.
Os melhores marcadores da Liga:
5 GOLOS
Evangelos Pavlidis (Benfica)
Clayton Silva (Rio Ave)
Pedro Gonçalves (Sporting)
4 GOLOS
Samu (FC Porto)
Pablo Felipe (Gil Vicente)
Guilherme Schettine (Moreirense)
Luis Suárez (Sporting)
3 GOLOS
Naïs Djouahra (Arouca)
Alfonso Trezza (Arouca)
Francisco Trincão (Sporting)
