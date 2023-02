O Sporting de Braga condenou a agressão a um repórter fotográfico na Pedreira após a partida com o Arouca, deste domingo, e mostrou-se «totalmente disponível para colaborar com as autoridades no sentido do alegado agressor ser rapidamente identificado».



O fotógrafo, que estava a trabalhar para O Jogo, foi agredido com uma cabeçada por um adepto do Sp. Braga num dos elevadores do Estádio Municipal, noticia o jornal. Embora o apoiante dos bracarenses tenha conseguido escapar, foi apresentada queixa contra este junto da PSP, adianta a mesma fonte.



A Liga também emitiu um comunicado e deixou uma palavra de solidariedade ao fotógrafo agredido. O organismo que tutela a competição aproveitou para fazer«um apelo de serenidade aos adeptos para que situações como as que aconteceram hoje no Estádio Municipal de Braga e há uma semana no Estádio de Alvalade», vincando «total disponibilidade para, em conjunto com as autoridades, encontrar mecanismos que permitam erradicar qualquer tipo de comportamentos violentos dos estádios portugueses».



O comunicado do Sp. Braga na íntegra:



O SC Braga repudia todo e qualquer ato de violência e, por isso, censura o comportamento verificado num elevador do Estádio Municipal de Braga após o encontro diante do FC Arouca, resultado de uma altercação entre dois indivíduos. Este comportamento torna-se especialmente gravoso quando a pessoa ofendida se trata de alguém devidamente credenciado para o exercício das suas funções profissionais.

O SC Braga já manifestou diretamente o seu apoio e solidariedade junto da pessoa ofendida e já tomou diligências para que sejam apuradas responsabilidades, mostrando-se, desde logo, totalmente disponível para colaborar com as autoridades no sentido do alegado agressor ser rapidamente identificado.



O comunicado da Liga:

A Liga Portugal apresenta uma palavra de solidariedade ao repórter fotográfico Gonçalo Delgado, que se encontrava ao serviço de O JOGO no Estádio Municipal de Braga, repudiando esta e qualquer agressão verbal ou física contra elementos da comunicação social, que ocorram nos estádios ou nas imediações dos mesmos.

A Liga Portugal deixa ainda um apelo de serenidade aos adeptos para que situações como as que aconteceram hoje no Estádio Municipal de Braga e há uma semana no Estádio de Alvalade, com duas equipas da CMTV, não se repitam, mostrando, como sempre tem feito, total disponibilidade para, em conjunto com as autoridades, encontrar mecanismos que permitam erradicar qualquer tipo de comportamentos violentos dos estádios portugueses.