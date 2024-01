Declarações do futebolista do Estoril, Pedro Álvaro, à SportTV, após a derrota por 5-1 ante o Sporting, em Alvalade, em jogo da 16.ª jornada da I Liga:

«Acho que temos vindo a fazer um excelente trabalho até agora, mas este jogo não foi, de todo, o mais conseguido. Tivemos alguns períodos bem com bola, mas nunca conseguimos ferir o Sporting. O Sporting também nos apanhou muitas vezes em transições e em superioridade e acho que, por isso, o resultado acaba por ser um pouco pesado. Mas é continuar a trabalhar. Temos vindo a fazer um bom trabalho e vamos continuar.»

«Temos uma identidade, procuramos meter essa identidade sempre em campo. O Sporting foi mais forte do que nós. Não somos os melhores do mundo quando ganhámos 4-0 na semana passada, não somos os piores do mundo quando perdemos agora 5-1. É já pôr os olhos no jogo com o FC Porto e continuar o trabalho.»

«Leva-se, acima de tudo, que temos de ser um pouco mais fortes, principalmente nos detalhes. Não perder tantas bolas com a equipa aberta e é isso, é melhorar.»