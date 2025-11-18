Ian Cathro, treinador do Estoril, teve duas novidades na sessão de trabalho desta terça-feira. Os laterais Pedro Amaral e Ricard Sánchez já estiveram no relvado a trabalhar com o restante grupo, após estarem afastados por lesão, confirmou o Maisfutebol.

Amaral tinha sofrido uma lesão muscular na perna direita e está no processo final de recuperação. Não joga desde 3 de outubro, num empate a dois golos com o Casa Pia. Participou em sete encontros esta temporada.

Ricard Sánchez, reforço surpresa de verão, sofreu uma rotura na zona posterior da coxa direita no final de setembro e também voltou a trabalhar no relvado sob as ordens do treinador escocês. Tem apenas cinco jogos esta época.

Xeka, médio experiente, continua no boletim clínico a recuperar de uma lesão grave - uma rotura nos ligamentos do joelho sofrida em abril.

O Estoril regressa à competição no sábado, pelas 20h15, em casa, diante do Famalicão, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal. Depois, terá um duelo contra o FC Porto, no Estádio do Dragão.