A FIGURA: Pedro Brazão

Pedro Brazão deixou água na boca no Estádio do Bessa. Ao segundo jogo como titular na Liga, o jovem de 18 anos marcou o primeiro golo na prova e ainda fez a assistência para o segundo golo do Famalicão no reduto do Boavista. O passe para o 0-2 é aliás o melhor cartão de visita de uma enorme promessa, um misto de talento e irreverência. Imune a pressão, o médio ofensivo olhou para um lado e fez o passe para o outro, como se estivesse a jogar futebol de rua. Terão sido pormenores como este a captar a atenção de Patrick Vieira, que o lançou na primeira equipa do Nice aos 16 anos. De regresso a Portugal, Pedro Brazão deixa enormes promessas para o futuro imediato.

O MOMENTO: Penetra abafa a resposta axadreza

O Boavista sofreu dois golos nos primeiros 16 minutos e sentiu dificuldades para recuperar a pose. Ainda assim, já perto do intervalo, conseguiu fazer o 1-2, recuperando a esperança de um resultado positivo. Porém, num par de minutos, o Famalicão aproveitou nova falha defensiva dos axadrezados e marcou o terceiro golo, cavando um fosso demasiado profundo para os locais.

OUTROS DESTAQUES:



Simon Banza: tem 25 anos e faz a sua época de estreia na Liga portuguesa, mas o desempenho está a ser impressionante. O avançado francês bisou no Estádio do Bessa e chegou aos sete golos na prova, igualando à condição os portistas Taremi e Luis Díaz, os melhores marcadores. Formado no Lens, Banza já está na segunda época mais produtiva da carreira, apenas superada pelos 18 golos que marcou no Titus Pétange, no modesto campeonato luxemburguês. Esta pode ser a época de afirmação.



Alexandre Penetra: Aos 20 anos, a cumprir a segunda temporada do Famalicão, o defesa-central oriundo do Benfica fixou-se no onze e ostenta a braçadeira de capitão, com naturalidade. Seguro, elegante, promete ser um caso sério nos próximos anos, se mantiver esta evolução. Marcou o segundo golo na Liga portuguesa.



Heriberto Tavares: No reencontro com o Boavista, equipa que representou na temporada 2019/20, o extremo foi um dos principais agitadores do Famalicão, sobretudo na primeira parte, período em que esteve ligado aos principais lances de perigo da sua equipa.



Pêpê Rodrigues: Mais uma assistência e um golo, o primeiro pelo Famalicão, para um médio que é um dos valores seguros da Liga portuguesa.



Nathan: Mais um jogador adaptado ao eixo da defesa do Boavista. O lateral entrou para o lugar de Tiago Ilori e teve o condão de reacender a esperança axadrezada, graças a uma insistência que viria a originar o 1-2, assinado por Musa. Soube a pouco, ainda assim.