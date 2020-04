O chief-scout do Benfica, Pedro Ferreira, explicou todo o trabalho feito antes de avançar para a contratação de um jogador. O «olheiro» das águias abordou ainda a contratação de De Tomás, avançado que foi pouco utilizado na Luz e que saiu após seis meses.



«O rosto aqui é a equipa, do presidente ao Tiago Pinto, ao Rui Costa e pensámos todos juntos para fazermos algo diferente. A grande diferença foi integrar este departamento no futebol profissional, criando uma ligação com Rui Costa enquanto elemento máximo da hierarquia. Precisávamos de mais olhos para ter mais mundo e fizemos uma equipa muito experiente. Criámos um modelo de pirâmide, onde cada scout é responsável pelo seu mercado, sinalizando e avaliando jogadores dentro deles e juntando a isso os inúmeros que nos são indicados semanalmente na pessoa do presidente, do Rui Costa ou do Tiago Pinto, que são 'bombardeados' com informações de jogadores e que vamos avaliar todos. Quando se define que estes jogadores, nesta posição, são os que mais se destacam, passamos a um modelo partilhado onde todos vão avaliar os jogadores dos outros. Jogadores vistos, revistos por todas e após a passagem por todos os filtros cabe-me a mim criar uma equipa sombra. Todos juntos, reunimos e apresentamos três ou quatro alvos para que podemos avançar», disse, no podcast de Youtube «Vamos falar de futebol».



O responsável pelo departamento de scouting dos encarnados frisou que o clube acabou por criar um selo de garantia.



«O carimbo Benfica comprova a qualidade, um jogador que vem do Benfica está preparado para as exigências do futebol profissional seja onde for. É como o algodão, se um jogador passou no Benfica e teve sucesso está preparado para o Barcelona ou Manchester City. Às vezes é ao contrário», sublinhou.



Pedro Ferreira esclareceu ainda os valores elevados desembolsados pelo Benfica em algumas contratações para a época 2019/20 como foram as de Vinícius, Weigl e RDT.



«Eles percebem que quando chegam ao Seixal não são números, são seres humanos. Estamos aqui para fazermos o que mais gostamos, depois há uma estrutura. Tivemos este ano o exemplo do Raúl de Tomás que entrou por um valor muito alto e que saiu a render mais do que quando entrou. Não é um problema para nós, sabemos que não estamos a falhar a contratação, pois identificámos o seu perfil e pode não dar aqui, pode acontecer, e dar noutro lado. Weigl sabe que não é um número, que está dentro de uma equipa. Como é que desafia alguém que está no Dortmund a vir para o Benfica? Percebemos que havia ali uma brecha, uma possibilidade de sucesso e agarrámos. Sentimos que podia reforçar a posição e fomos atrás dessa probabilidade, com as características que queremos. (...) Eles vêm jogar para o Benfica, que joga em Portugal, mas que se quer comparar com os clubes europeus. O facto de ter sucesso em Portugal, ajuda. Jogador quer sucesso e sentir sabor da vitória. Nos últimos anos temos vencido mais do que a concorrência e os jogadores sabem que aqui estão mais perto do sucesso», referiu.



Veja a entrevista na íntegra:





