O melhor arranque da carreira de Pedro Gonçalves tem respaldo nos dados estatísticos compilados pelo SofaScore, parceiro do Maisfutebol, relativos ao primeiro terço da Liga portuguesa.

O camisola 8 do Sporting lidera grande parte dos rankings mais relevantes entre os extremos que atuam no nosso campeonato, seja nos golos marcados (oito), nas assistências (cinco) ou nos passes-chave por jogo (2,72). Para além disso, remata bem mais (em média 4,18 vezes por jogo) e com melhor qualidade (2,09 deles na direção da baliza) do que qualquer outro jogador da mesma posição.

O arranque poderoso de temporada de Pote apenas é travado pelo infortúnio das lesões. Uma ausência de vulto no ataque do Sporting, mesmo que Francisco Trincão surja bem posicionado em métricas como remates por jogo (2,55), precisão de passe (85,4 por cento), passes-chave por jogo (2,55) ou duelos ganhos no solo por jogo (3,7).

Há, ainda assim, outros extremos em destaque neste arranque de campeonato, e nem todos a atuar em equipas particularmente efusivas no ataque.

No Casa Pia, por exemplo, Jérémy Livolant lidera no capítulo do cruzamento, em quantidade (6,36 por jogo) e qualidade (2,09 cruzamentos bem-sucedidos por jogo).

Já Jovane Cabral, do Estrela da Amadora, é o extremo que mais bolas recupera por jogo (5,33 em média), o que mais faltas sofre (3,50 por jogo) e o que mais duelos no chão ganha (7,3 por jogo).

Destaque ainda para Pablo Ruan, do Nacional, que tem a maior percentagem de dribles bem-sucedidos (71,4 por cento), precisamente à frente de Jovane Cabral (66,7 por cento), e para Ricardo Horta, do Sp. Braga, que lidera na precisão do passe (88,4 por cento).

