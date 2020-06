Figura: Pedro Gonçalves



Decisivo. O médio português resolveu a partida com um pontapé colocado de fora da área, acabando com as celebrações do FC Porto que marcara quatro minutos antes. Um golo que coroou (mais uma) exibição em cheio. Pedro Gonçalves jogou a uma rotação impressionante, pressionando constantemente os adversários e praticamente não dando espaço para executar a Sérgio Oliveira e Danilo.







Momento do jogo: Marche atrás na liderança, 47 minutos



Após uma primeira parte em que o FC Porto foi superior, o Famalicão marcou logo a abrir a segunda metade. Manafá atrasou para Marchesín que cometeu um erro incrível e deixou a bola nos pés de Fábio Martins. O extremo agradeceu a cortesia e atirou para a baliza deserta. É verdade que foi o 1-0 e que Corona e Pedro Gonçalves ainda marcaram, mas foi o golo que virou o jogo e deixou os famalicenses a acreditar no triunfo.





Outros destaques:



Marega: noite infeliz do maliano. Muito procurado na primeira parte, o avançado dispôs da primeira situação para marcar, mas permitiu a defesa de Defendi. Definiu mal e desapareceu quando o FC Porto foi obrigado a jogar em pouco mais de 30/35 metros.



Defendi: a vitória do Famalicão tem dedo do guarda-redes brasileiro. Além da intervenção com o pé a remate de Marega, travou uma cabeçada potente de Soares e revelou-se extremamente seguro quando os dragões abusaram dos cruzamentos. Em alguns momentos, pecou na reposição de bola, o que não retira mérito à exibição notável.



Corona: há falta de melhor, joga como lateral-direito e consegue ser o mais criativo da equipa. O mexicano viu o que os outros não viram, executou com uma qualidade impressionante e voltou a mostrar uma relação fantástica com a bola - deliciosas as receções que fez. Além do passe primoroso a desmarcar Marega, somou boas decisões com bola, combinando bem com Otávio. Marcou o golo do empate no aspeto que é mais forte: a atacar.



Racic: critério, classe e disponibilidade. Assim se define a partida feita pelo sérvio que encheu o campo ao lado de Pedro Gonçalves. O médio ofereceu linha de passe, não se escondeu do jogo e trabalhou muito como prova o lance em que tirou um golo certo a Díaz. Enfim, é um dos melhores jogadores da Liga e voltou a prová-lo.



Marchesín: uma das piores exibições do FC Porto. Desconcentrado, o argentino falhou uma saída de bola simples logo nos primeiros minutos e borrou por completo a pintura a abrir a segunda parte quando «assistiu» Fábio Martins para o 1-0. Desastrado.