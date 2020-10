FIGURA: Pedro Gonçalves

Não foi só o cruzamento para o golo de Vietto, após toque de calcanhar de Sporar. O futebol do médio/avançado ex-Famalicão foi muito mais do que isso. Foi, por exemplo, dois remates perigosíssimos no início do segundo tempo e foi a vontade de ter bola e explorar o espaço interior entrelinhas do FC Porto. Rápido, agressivo, uma contratação muito acertada. Chegou de um clube de menor dimensão e já é um dos mais influentes no futebol de Rúben Amorim.



MENÇÃO HONROSA: Nuno Santos

Pontapé fantástico no 1-0, se bem que Marchesín devia ter dado outra proteção à zona entre o seu corpo e o poste. Fez um bom primeiro tempo, também pelo apoio que foi sendo capaz de dar a Nuno Mendes. Uma lesão acabou mais cedo do que o desejaria com o seu primeiro clássico, mas é mais uma prova do talento que há no futebol português.



- -



Outros destaques:



Matheus Nunes

O passe para Pedro Gonçalves na primeira parte, a explorar as costas dos centrais do FC Porto, só está ao alcance de um médio com visão e qualidade técnica. Matheus Nunes é um médio assim. Sente-se confortável com bola, define bem, mas aqui e ali parece algo alheado do que o rodeia. Foi desaparecendo com o avançar dos minutos e acabou por ser naturalmente substituído. Nota positiva, ainda assim. Teve o golo no pé direito, ainda antes de Nuno Santos fazer o 1-0.



Antonio Adán

Nada podia fazer nos golos do FC Porto. Começou o jogo com uma defesa por instinto, num livre de Sérgio Oliveira, e mostrou sempre coragem e segurança nas saídas aos cruzamentos. É um homem com currículo e experiência, um acrescento de qualidade para a baliza do Sporting.



Luciano Vietto

Primeira arma lançada por Rúben Amorim do banco de suplentes. O argentino demorou a entrar no jogo, mas deu a resposta que o seu treinador esperava já muito perto do fim. Acompanhou bem a jogada de Pedro Gonçalves pela direita e aproveitou a defesa de Marchesín para a frente. Remate de pé direito e o golo do empate. Parece ainda andar à procura dos melhores níveis físicos.



João Mário

Foram só 15 minutos no regresso aos relvados portugueses. Sabe tudo o que tem de fazer em campo e acabou por levar tranquilidade numa fase em que o mais fácil seria ver o Sporting em desespero. Mais semana, menos semana, será o patrão do meio-campo leonino.



Pedro Porro

Boa segunda parte do lateral direito espanhol. Aos 76 minutos ficou a centímetros de fazer o primeiro golo de leão ao peito. O remate, forte, passou muito perto do poste direito do FC Porto. Sofreu faltas, lutou até à exaustão e saiu esgotado da partida, a 12 minutos do fim.