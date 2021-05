Figura: Pedro Henrique

Com o treinador Jorge Costa, o avançado tem consolidado a titularidade e com isso tem ganho confiança, traduzida em golos. Esta quinta-feira foram mais dois, que elevaram para cinco o seu pecúlio no campeonato. Mostrou excelente leitura quando ganhou posição entre André Amaro e Suliman para finalizar no primeiro golo e teve crença no segundo, quando apertou Bruno Varela, que o tentou fintar.

Momento: Minuto 90+1, cabeça de Quaresma para o empate

Ricardo Quaresma empatou o jogo no primeiro de seis minutos de compensação evitando a sétima derrota consecutiva do Vitória de Guimarães, como visitante. O Farense estava em gestão do tempo e do resultado, mas os vimaranenses - a jogar com dez - nunca desistiram e essa determinação foi premiada no primeiro minuto extra, com Quaresma a assinar o 2-2 após cruzamento de Rúben Lameiras, numa jogada saída de homens do banco de suplentes.

Outros destaques

Rochinha: inconformado, os melhores lances de ataque do Vitória passaram pelos seus pés. Inaugurou o marcador ainda antes dos dois minutos e viu Beto e César Martins negar-lhe mais festejos. Rochinha implementou velocidade e coragem, mas não teve a companhia adequada.

Ryan Gauld: mais uma grande 'jogatana' do mágico escocês! Cruzou para o primeiro golo de Pedro Henrique - a sua sétima assistência no campeonato - e moveu a equipa em direção à baliza minhota. Como sempre, com critério, visão e técnica. Esteve perto do golo na segunda parte, numa finalização na pequena área, a concluir jogada de Fabrício Isidoro.