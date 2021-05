O lateral-direito espanhol Pedro Porro voltou a treinar de forma condicionada no relvado da academia, no treino deste domingo do Sporting, na antevéspera da receção ao Boavista, para a 32.ª jornada, a que pode ditar já o título nacional aos leões.

Amorim continua ainda privado de Tiago Tomás e Tabata, que realizaram tratamento às respetivas lesões.

A equipa verde e branca volta a treinar às 10h30 de segunda-feira, sendo que Ruben Amorim faz a antevisão ao Sporting-Boavista a partir das 18h30.

Caso o Sporting vença o Boavista, sagra-se campeão nacional 19 anos depois. Contudo, o título pode até acontecer na véspera, se o FC Porto não vencer o Farense na segunda-feira.