Tiago Tomás foi a grande novidade no treino do Sporting desta sexta-feira em Alcochete. O jovem avançado está recuperado das mialgias que o afastaram dos últimos jogos e o boletim clínico dos leões ficou agora reduzido ao nome de Pedro Porro, ainda a recuperar da lesão que contraiu frente ao Besiktas.

Depois da moralizante vitória sobre o Besiktas, Ruben Amorim prepara já a receção ao Paços de Ferreira, jogo da 11.ª jornada da Liga marcado para o próximo domingo.

Os leões voltam a treinar na manhã deste sábado, na Academia, antes de Ruben Amorim apresentar-se em conferência de imprensa, no Auditório Artur Agostinho, no Estádio de Alvalade, para fazer a antevisão do jogo da 11.ª jornada da Liga.