O presidente da Liga, Pedro Proença, considerou «incompreensível e lamentável» a anulação da multa aplicada a um adepto encapuzado no V. Guimarães-FC Porto, jogo relativo à época 2019/2020 que ficou marcado pela saída de Moussa Marega do relvado.

O Tribunal da Relação de Guimarães, noticia o JN na edição impressa deste sábado, anulou a multa de 750 euros ao referido adepto, na sequência dos acontecimentos do jogo realizado a 16 de fevereiro de 2020, marcado por comportamentos racistas que motivaram que Marega, por iniciativa própria, abandonasse o terreno de jogo no Estádio D. Afonso Henriques.

«O Desporto e, em específico o futebol, têm estado na linha da frente do combate a todas as formas de violência, racismo e intolerância. Exige-se (e bem) mão firme e celeridade às instâncias de justiça desportivas, ao mesmo tempo que se impõem aos promotores a criação de todas as condições para uma eficaz identificação de pessoas a quem tem de ser negado o acesso a espetáculos desportivos», começou por escrever Proença, esta tarde, através da rede social Facebook.

«Decisões como esta do Tribunal da Relação de Guimarães são incompreensíveis e lamentáveis, colocando em causa os esforços e investimentos que todas as instâncias desportivas têm feito na exclusão de comportamentos nocivos do desporto», concluiu.

De acordo com o JN, os juízes consideraram que o facto de o apoiante do V. Guimarães ter escondido a cara é um ato que se insere na «normalidade».