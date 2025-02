As eleições para a sucessão de Pedro Proença na presidência da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) estão marcadas para o dia 11 de abril, anunciou neste sábado a Liga.

«Por decisão do presidente da Mesa da Assembleia Geral, José Mendes, está definida a data das eleições para os Órgãos Sociais da Liga Portugal, tendo em vista o remanescente do mandato correspondente ao quadriénio 2023-27», pode-se ler na nota.

O ato eleitoral decorrerá entre as 10h00 e as 13h00, no auditório da Arena Liga Portugal, no Porto, e as candidaturas podem ser apresentadas até 4 de abril.

Até à eleição do novo presidente, Helena Pires assume a liderança interina da Liga, decisão que foi ratificada por unanimidade.