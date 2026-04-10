Liga marca AG extraordinária para votar proposta dos direitos audiovisuais
Reunião está marcada para 17 de abril na Arena Liga Portugal (15h)
Reunião está marcada para 17 de abril na Arena Liga Portugal (15h)
A Liga convocou, esta sexta-feira, uma Assembleia-Geral extraordinária para «apreciar, discutir e votar» a proposta de «Procedimento para Comercialização dos direitos audiovisuais da Liga e II Liga para o mercado doméstico».
Através de um comunicado, o organismo apresenta dois pontos na ordem do dia, sendo que para além desta proposta, serão ainda discutidos outros assuntos de «interesse associativo». A reunião está marcada para o próximo dia 17 de abril (15h), na Arena Liga Portugal.
Recorde-se que, já no fim do ano passado, os clubes estiveram reunidos na Cimeira de Presidentes e discutiram a proposta de Reinaldo Teixeira, presidente da Liga, para a divisão dos direitos televisivos. A chave de distribuição foi aceite e defendida pela maioria dos clubes, sendo que apenas um pequeno grupo entende que a percentagem dividida de igual forma deveria ser mais do que apenas 32,5 por cento.
Nessa mesma reunião ficou definido que a chave definitiva seria aprovada em Assembleia-Geral no primeiro trimestre de 2026.