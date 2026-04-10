A Liga convocou, esta sexta-feira, uma Assembleia-Geral extraordinária para «apreciar, discutir e votar» a proposta de «Procedimento para Comercialização dos direitos audiovisuais da Liga e II Liga para o mercado doméstico».

Através de um comunicado, o organismo apresenta dois pontos na ordem do dia, sendo que para além desta proposta, serão ainda discutidos outros assuntos de «interesse associativo». A reunião está marcada para o próximo dia 17 de abril (15h), na Arena Liga Portugal.

Recorde-se que, já no fim do ano passado, os clubes estiveram reunidos na Cimeira de Presidentes e discutiram a proposta de Reinaldo Teixeira, presidente da Liga, para a divisão dos direitos televisivos. A chave de distribuição foi aceite e defendida pela maioria dos clubes, sendo que apenas um pequeno grupo entende que a percentagem dividida de igual forma deveria ser mais do que apenas 32,5 por cento.

Nessa mesma reunião ficou definido que a chave definitiva seria aprovada em Assembleia-Geral no primeiro trimestre de 2026.