Pedro Proença tomou posse, nesta terça-feira, para um novo mandato como presidente da Liga, e destacou algumas medidas para «tornar o adepto no eixo central de todas as decisões».

«Os adeptos são, verdadeiramente, a alma do futebol. É para eles que trabalhamos e é obrigatório ir ao encontro das suas expectativas. Uma das nossas metas continuará a ser promoção do regresso das famílias aos estádios. É uma garantia, não vamos abdicar desse objetivo», referiu o líder da Liga, citado pela agência Lusa.

Proença lembrou que, a partir da próxima temporada, já não existirão jogos com início marcado para lá das 20h45, em dias úteis, conforme já tinha sido aprovado no âmbito do novo regulamento.

O presidente da Liga revelou ainda uma proposta para «uma baixa substancial no valor máximo dos ingressos, numa redução que pode atingir os 50 por cento».

O líder do organismo destacou ainda a importância do objetivo da centralização dos direitos televisivos, classificando-a como «algo sem retorno».

Proença prometeu ainda lutar por um futebol «um futebol mais credível, mais seguro e mais transparente», e reivindicou uma «justiça desportiva célere, eficaz e consequente».