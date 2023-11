O presidente da Liga, Pedro Proença, marcou uma reunião de emergência para a próxima segunda-feira, com o objetivo de analisar o projeto apresentado por José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem, à direção da Federação e avaliar os próximos passos a tomar no seio da Liga Portugal.

Isto porque a Liga integrou, através da CEO Helena Pires e do diretor-executivo Rui Caeiro, um grupo de trabalho organizado pelo Conselho de Arbitragem e do qual fazia parte também a APAF. Esse grupo manteve várias reuniões - nas quais a Liga e a APAF entraram como assistentes - que serviram para discutir o futuro modelo da arbitragem.

Apesar dessas várias reuniões, e sem que se tivesse fechado a um acordo entre os três organismos, o Conselho de Arbitragem avançou para a apresentação de um modelo junto da direção da Federação.

Ora a Liga reconhece que o Conselho de Arbitragem tem competência para fazer o que fez, mas considera ter sido apanhada de surpresa e não compreende esta decisão unilateral de apresentar um modelo sem ter o acordo de todas as partes.

Nesse sentido, Pedro Proença resolveu convocar os clubes que integram um outro grupo, este criado no seio da própria Liga - com o objetivo de fazer o acompanhamento das mudanças previstas para a arbitragem -, e vai em conjunto com esses clube analisar o modelo apresentado por Fontelas Gomes, para depois tomar uma decisão sobre os próximos passos a tomar.

O projeto apresentado pelo presidente do Conselho de Arbitragem prevê a constituição de uma entidade externa para gerir a arbitragem das competições profissionais, à semelhança do que sucede na Alemanha ou em Inglaterra.