Pedro Proença colocou formalmente um ponto final na sua ligação à Liga de Clubes, esta sexta-feira, numa Assembleia Geral em que, por decisão dos clubes, foi aclamado como novo associado honorário do organismo que presidiu na última década, desde 2015.

Uma aclamação que resultou de uma proposta da direção e que serviu como reconhecimento e agradecimento à liderança de Pedro Proença que já na próxima segunda-feira vai tomar posse como novo presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

«Uma simbólica forma de reconhecimento e agradecimento pelo efeito transformador da sua liderança nos últimos 10 anos, deixando um legado indelével ao longo de três mandados que ditaram a recuperação, consolidação e afirmação da Liga Portugal, com impacto direto no desenvolvimento e crescimento da indústria do Futebol Profissional. Um percurso recentemente materializado na edificação do Arena Liga Portugal, nova casa do Futebol Profissional e que projeta esta indústria para o futuro», escreve a Liga de Clubes.

Na mesma assembleia, os clubes manifestaram «total concordância» na nomeação de Helena Pires, como nova presidente interina da instituição até à marcação de novas eleições na Liga de Clubes.

Os clubes aprovaram ainda, por unanimidade, as contas do primeiro semestre da presente temporada, referentes ao universo empresarial da Liga Portugal, com um saldo positivo de 580 mil euros, «dois por cento acima da meta inicial».