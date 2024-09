Pedro Proença afirmou, esta quinta-feira, que vai continuar ligado ao futebol, quando terminar o mandato de presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Apontado como um dos possíveis candidatos à presidência da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença referiu que este não é o momento certo para falar desse tema e garantiu que está apenas focado em cumprir o tempo que lhe resta à frente da LPFP.

«Vou estar ao serviço definitivamente do futebol e, portanto, isso para mim é claro. Não tenho mais nada a dizer sobre isto nesta altura. Sou presidente da Liga, presidente da European League, sou membro do Comité Executivo da UEFA. E, portanto, neste momento estou a cumprir o meu mandato. Os clubes depositaram, quer em mim, quer na direção da Liga, um mandato que nós temos em cima da mesa. Obviamente que, no momento certo, daremos a resposta que temos que dar relativamente a esse tema», afirmou.

Relativamente à centralização dos direitos audiovisuais, que tem de estar completa até 2028, Pedro Proença falou numa «legislação que vai ser cumprida», sendo que segundo o mesmo, «os clubes estão a fazer o seu trabalho».

«A Liga está a fazer o seu trabalho, os clubes estão a fazer o seu trabalho e, portanto, como nós somos cumpridores da lei, é isso que vai acontecer naturalmente», acrescentou.