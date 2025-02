Pedro Proença, líder da Liga Portuguesa de Futebol (LPFP), foi proposto esta quarta-feira para presidente honorário das Ligas Europeias, depois de ter dirigido a sua última reunião à frente do organismo.

«Na reunião foi ainda proposto um voto de louvor à presidência de Pedro Proença e a sua nomeação como Presidente Honorário da European Leagues, que serão votados na próxima Assembleia Geral da associação, a realizar entre 5 e 6 de março, em Frankfurt», referiu a Liga Portuguesa.

O dirigente, que é candidato à presidência da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em eleições a realizar a 14 de fevereiro, e que deixará a LPFP caso seja o vencedor, participou esta quarta-feira na última reunião das Ligas Europeias, em Hamburgo.

«Pedro Proença foi aclamado pelo trabalho desenvolvido ao longo do seu mandato à frente dos destinos da organização», acrescentou também a Liga.

O organismo sublinhou o papel do ainda presidente da LPFP no modelo de governação das Ligas Europeias, reforçando a unidade entre os membros, com especial destaque para «a reintegração da La Liga (Espanha) na associação».

Na mesma nota, é, igualmente, destacado o papel de Proença no diálogo com parceiros como a UEFA e a Associação de Clubes Europeus (ECA), colocando a discussão nos futuros modelos competitivos, a distribuição do mecanismo de solidariedade da UEFA ou a proteção dos calendários de competições.