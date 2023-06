Pedro Proença foi, esta quinta-feira, reconduzido sem oposição para um terceiro e derradeiro mandato na presidência da Liga.

No ato eleitoral, que ocorreu durante esta tarde, na sede do organismo, no Porto, o ex-árbitro internacional encabeçou a única lista com vista ao quadriénio 2023-2027.

Proença é o primeiro presidente da história do organismo a ser eleito para três mandatos seguidos.

A Liga não revelou o resultado das eleições para os órgãos sociais.

Segundo a Liga, em comunicado, os representantes das 18 sociedades desportivas da I Liga e das 16 do escalão secundário - com exceção das equipas B de Benfica e FC Porto - reelegeram também Mário Costa como presidente da Mesa da Assembleia Geral, Carlos Branco para a direção do Conselho Fiscal e Américo Esteves à frente do Conselho Jurisdicional, todos integrantes da lista de Pedro Proença.

A tomada de posse dos novos órgãos sociais para o quadriénio 2023-2027 é na terça-feira, pelas 18 horas, na sede da Liga.

PRESIDENTE DA LIGA:

Pedro Proença de Oliveira Alves Garcia

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL:

Presidente: Fernando Mário Garcez Borges Costa

Vice-Presidente: Rui Pedro Neves da Costa Azevedo

Secretário: André Duarte de Matos Faria

Secretário: António Francisco Gaspar Lança Schwalbach

CONSELHO FISCAL:

Presidente: Carlos ManueI Baptista Branco

Vice-Presidente: Paulo Fernando Pereira Pimenta Machado

Vogal: António Fernando Mesquita Barbeitos

Suplente: Francisco Xavier de Sá Braamcamp Sobral Sottomayor

CONSELHO JURISDICIONAL:

Presidente: Américo Joaquim Pires Esteves

Vogal: João Fernando Fernandes de Magalhães

Vogal: João Orlando Vieira de Carvalho

Vogal: Pedro João Alves Carneiro Marques

Vogal: Ana Rita de Souza Gomes Alfaro

Vogal: João Manuel do Nascimento Faria Gayo

Vogal: Andreia Lisete Miranda da Silva

Suplente: Filipe António Carvalho de Sousa Basto

Suplente: Natacha Carvalho Soares

Suplente: Matilde Bettencourt Reinhardt da Costa Dias

Suplente: João Paulo Queiroga Perdigão