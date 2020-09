O presidente da Liga, Pedro Proença, pronunciou-se esta segunda-feira acerca do Sporting-Gil Vicente, da primeira jornada da Liga, depois de terem sido detetados casos de Covid-19 nos dois emblemas.



Após a reunião com o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, o dirigente explicou que os jogadores que estiveram em contacto com os infetados vão ser testados esta terça-feira e, em caso de resultado negativo, poderão jogar.



«Os jogadores serão testados amanhã [terça-feira] para que possam estar disponíveis para a próxima jornada. A garantia que temos é que todos os jogadores com resultados positivos farão testes amanhã. Se os plantéis estiverem aptos, partirão para jogo. Tudo depende da evolução do quadro epidemiológico, mas, testando os jogadores e dando negativo, com certeza que teremos jogo», referiu em declarações aos jornalistas.



Os futebolistas que testaram positivos têm de cumprir os 14 dias de isolamento e ficam, portanto, excluídos da ronda inaugural da Liga. No entanto, esse quadro está a ser reavaliado. «O quadro de quarentena está a ser reavaliado e vamos receber instruções claras e objetivas sobre esse tema», afirmou.



Em relação ao regresso do público aos estádios, Proença confirmou que até dia 2 de outubro os jogos vão decorrer à porta fechada.



«A Liga sai clara e satisfeita em relação aos próximos passos. Dia 2 [de outubro] haverá nova reunião, no sentido de fazermos uma reavaliação. Apresentámos ao secretário de Estado o teste-piloto de introdução de público nos estádios, temos o planeamento feito, temos de esperar que haja sensibilidade das entidades pública e haja procedimentos equitativos em relação ao futebol e a outras atividades. Público nos estádios? A 2 de outubro poderá ser feita essa reavaliação. Sabemos que até lá o público não estará nos estádios. Precisamos rapidamente de público nos estádios», disse.