O presidente da Liga, Pedro Proença, lamentou profundamente o falecimento de Neno, um «homem bom, íntegro, afável, solidário e com enorme talento».



O antigo guarda-redes, que faleceu na última quinta-feira, era embaixador da Liga, mas «era, será sempre, um bom amigo», lê-se ainda na nota do organismo.



Pedro Proença considerou que o «o mundo fica muito mais pobre» sem Neno e confessou que «jamais» esquecerá o seu abraço e sorriso fácil.





A nota de pesar da Liga na íntegra:



O ex-guarda redes, que desapareceu aos 59 anos de idade, completou 15 épocas no principal escalão do Futebol português, ao serviço de Vitória FC, SL Benfica e Vitória SC, onde mais tarde prosseguiu a carreira como dirigente.

«Esta é uma daquelas notícias que não queremos, nem nunca estaremos preparados para receber. O Neno era um homem bom, íntegro, afável, solidário e com um enorme talento. Um exemplo para todos de como se deve estar no futebol e na vida. O Neno era Embaixador da Liga Portugal, porque foi alguém cujas qualidades e características nos transportavam para os melhores valores. Mas mais do que um Embaixador, ou glória do Futebol português, o Neno era, será sempre, um bom amigo. É com muita tristeza que escrevo estas palavras, e farei questão que a sua memória e o seu bom exemplo perdurem no tempo.

À família, amigos e a todos os que da sua vida tiveram o privilégio de fazer parte, deixo um abraço solidário neste momento de dor. O mundo fica mais pobre, muito mais pobre. Jamais esquecerei o teu abraço e sorriso fácil. Até já amigo, Neno!», afirmou Pedro Proença.

À família enlutada e aos adeptos do futebol português, a Liga Portugal endereça as mais sentidas condolências.