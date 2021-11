O presidente da Liga pede celeridade em mais uma investigação que envolve o futebol português.

Na reação ao processo que motivou buscas ao FC Porto, Pedro Proença deseja também tranquilidade, ao mesmo tempo que lembra o peso económico do futebol.

«À justiça o que é da justiça, ao desporto o que é do desporto. Aquilo que pedimos nestes casos é celeridade. Não há nenhuma atividade económica, muito menos o futebol, que possa conviver com a dúvida. O que pedimos é que os atores judiciais atuem de forma célere, e que garantam aquilo que é uma atividade que hoje contribui com mais de 0,3 para o Produto Interno Bruno, que tem mais 900 milhões de contribuição ao nível de receitas. O futebol precisa de tranquilidade, e é a isso que apelamos», referiu, à margem da festa de lançamento da CNN Portugal.