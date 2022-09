Pedro Proença destacou três episódios ocorridos durante a 6.ª jornada da Liga: dois pela positiva e um pela negativa.

Por fim, Pedro Proença deixou um reparo a um episódio ocorrido no Famalicão-Benfica, durante o qual uma criança teve de despir a camisola do Benfica para poder assistir ao jogo na zona destinada aos adeptos da equipa da casa. «Se queremos que o futebol seja uma festa para as famílias, temos de refletir quanto ao significado de uma criança ser obrigada a despir a camisola do seu emblema pelo simplees facto de estar numa bancada onde a maioria dos adeptos torce por outro o clube. Não é este o futebol que queremos», censurou.

A MENSAGEM DE PEDRO PROENÇA:

«Na semana em que os capitães das nossas equipas assinaram a Carta pela Integridade, que antecede a Sport Integrity Week, organizada pela SIGA, vimos exemplos do Futebol que amamos e defendemos. Desde o magnífico gesto de Fair Play no Vitória SC-Santa Clara à bonita e singela homenagem que o FC Porto fez a um adepto no relvado do estádio do Dragão.

Se queremos que o Futebol seja uma festa para as famílias, temos de refletir quanto ao significado de uma criança ser obrigada a despir a camisola do seu emblema pelo simples facto de estar numa bancada onde a maioria dos adeptos torce por outro clube. Não é este o Futebol que queremos.»