Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, exigiu «respeito», na sequência do adiamento do Famalicão-Sporting, devido à falta de condições de segurança, depois de vários agentes terem metido baixa médica antes do jogo.

«A Liga Portugal e o Futebol Profissional exigem respeito! Iremos até às últimas consequências para apurar responsabilidades em relação aos incidentes e ao adiamento do jogo entre Famalicão e Sporting», lê-se na nota publicada por Proença nas redes sociais.

O presidente da Liga sublinhou ainda que a segurança dos adeptos e famílias não pode ser «utilizada como arma de arremesso para as lutas de outros».

Refira-se que os elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP) e da Guarda Nacional Republicana (GNR) estão há vários dias em protesto, exigindo um suplemento idêntico àquele que foi atribuído à Polícia Judiciária (PJ).