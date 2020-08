Pedro Proença disse não compreender que o futebol seja tratado de forma diferente de outros eventos desportivos que já receberam autorização para acolher espectadores, como é o caso do Grande Prémio de Fórmula 1 que vai realizar-se em Portimão, no mês de outubro.

«Obviamente que não compreendemos que o futebol possa ser tratado de forma diferente», começou por dizer o presidente da Liga, antes de endurecer o discurso, manifestando-se, ainda assim, confiante de que haverá público nas bancadas já no arranque da nova época.

«Não compreendemos, nem iremos admitir, e por isso é nossa convicção que a próxima época comece com público noes estádios», apontou à margem da conferência «Futebol Profissional e Economia Pós-Covid-19».

Também em declarações à imprensa, Pedro Siza Vieira, ministro da Economia, recusou apontar uma data para o regresso do público aos estádios. «O governo não tem uma resposta sobre como e quando os adeptos poderão voltar aos estádios. É um trabalho que está a ser feito entre os organizadores das competições desportivas, em particular do futebol, a secretaria de Estado do Desporto e as autoridades de saúde. Temos de avaliar bem a situação sanitária», referiu.

«Quem vai determinar quando é que os jogos de futebol podem voltar a ter público é a situação: tudo depende da evolução. O que este governo não quer que aconteça é estar a promover o regresso do público aos estádios e depois ter de voltar a fechar as portas. Veja-se o que aconteceu em Espanha, que fez um desconfinamento alargado e agota tem que voltar a estabelecer restrições. Não queremos que isso aconteça em Portugal, porque seria ainda pior.»