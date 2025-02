Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), assegurou que não irá interferir no processo eleitoral da Liga, caso seja eleito presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

«Não me imiscuirei no processo eleitoral da Liga. O modelo da organização sempre foi pautado pela autonomia dos clubes, e será a eles que caberá, como sempre, a responsabilidade de definir o caminho a seguir. Caso seja eleito presidente da Federação Portuguesa de Futebol, a Liga Portugal continuará a ser liderada por quem os clubes entenderem ser a melhor escolha para o futebol profissional em Portugal», garantiu Proença, citado em nota oficial, no site da LPFP.

Candidato às eleições da FPF, marcadas para 14 de fevereiro, Proença disputa o cargo com Nuno Lobo, presidente da Associação de Futebol de Lisboa. O vencedor do ato eleitoral sucederá a Fernando Gomes como presidente da FPF.

Na próxima quinta-feira, a direção da Liga realizará uma reunião extraordinária para discutir a indicação, por parte de Fernando Gomes, de Proença para o Comité Executivo da UEFA e o enquadramento do processo eleitoral da LPFP, caso ele vença a eleição da FPF.