O presidente da Liga, Pedro Proença, afirmou esta terça-feira que a introdução da tecnologia da linha de golo (GLT) na primeira divisão vai ser um reforço das ferramentas de defesa da verdade desportiva.

«É mais um instrumento para ajudar na defesa da verdade desportiva. Quando queremos que isso aconteça, todos os instrumentos serão poucos para poderem ajudar as equipas de arbitragem e as estruturas a tomar as melhores decisões. Essa é a obrigação de um regulador e a função da Liga», disse, citado pela Lusa.

«É um trabalho que a LPFP iniciou na época 2020/21 e resultou da cooperação de muita gente dos clubes pertencentes aos escalões profissionais. Foi tomada hoje a decisão em reunião de direção para que, na próxima época, exista uma fase de implementação e um processo de testes. Depois do videoárbitro (VAR), a GLT também está a chegar», acrescentou, num evento em Matosinhos.

Esta medida será introduzida a partir da época 2025/26, e haverá um concurso público para as propostas de prestação do serviço.

«Há a introdução de tecnologias e a criação de mais e melhores condições na defesa da verdade desportiva. Estamos satisfeitos. Este processo tinha de ser bem maturado e hoje estamos preparados para fazer uma fase de implementação na próxima época, de forma que, a partir de 01 de julho de 2025, tenhamos a GLT adotada», atirou.