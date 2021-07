A vacinação contra a covid-19 nos clubes da I e II Ligas de futebol arranca na sexta-feira, num processo que vai ter várias etapas e prioridade inicial a alguns plantéis, nomeadamente os dos emblemas que participam nas competições europeias, explicou o presidente da Liga, Pedro Proença.

«O plano de vacinação inicia-se a partir de amanhã [sexta-feira]. Iremos iniciar pelas equipas que vão participar nas competições internacionais e depois, a partir daí, iniciando e continuando pelas equipas de I Liga e terminando com as equipas da II Liga. Portanto, será o suficiente para que consigamos ter, não só os plantéis, como todas as equipas e staff das próprias equipas das competições profissionais», afirmou Proença, na tarde desta quinta-feira, em conferência de imprensa.

Sporting, FC Porto, Benfica, Sporting de Braga, Paços de Ferreira e Santa Clara são os seis clubes portugueses que, na época 2021/2022, vão participar nas competições europeias de futebol, nomeadamente a Liga dos Campeões, a Liga Europa e a Liga Conferência Europa.

Em comunicado, esta quinta-feira, a Liga já tinha explicado que, «através de um acordo de agendamento, a Task-Force e a Liga vão assegurar que o processo decorre em centros de vacinação, garantindo todas as condições de segurança e logística associadas»

Proença falou ao lado do Secretário de Estado da saúde, António Sales, do Secretário de Estado da juventude e desporto, João Paulo Rebelo, bem como do vice-almirante Gouveia e Melo, antes dos sorteios dos campeonatos profissionais, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto.