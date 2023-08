Um dia depois de a Liga ter anunciado uma parceria com uma cadeia de hipermercados para a venda de bilhetes mais baratos, cujo objetivo era chamar mais famílias aos estádios, o Vitória de Guimarães demarcou-se da mesma.



Em comunicado, os vimaranenses sublinham que não vão participar nesta campanha, visto que discordam «em absoluto do seu formato».



A parceria assinada pela Liga é válida por quatro anos, segundo anunciou Pedro Proença.



O comunicado do Vitória na íntegra:



O Vitória Sport Clube demarca-se da parceria apresentada pela Liga Portugal e pelo Continente nesta terça-feira na perspetiva de levar mais famílias aos estádios do futebol. As duas instituições anunciaram que o Continente vai vender bilhetes para todos os jogos da Liga Portugal Betclic, da Liga Portugal SABSEG e da Final Four da Allianz CUP, com 50% de desconto em Cartão Continente, num total de 200 mil bilhetes durante esta temporada, precisando que os jogos da Liga Portugal Betclic com a presença de FC Porto, SL Benfica, Sporting CP e SC Braga terão o preço de 20 euros e que os restantes jogos da Liga Portugal Betclic e da Liga Portugal SABSEG de 5 euros, enquanto os jogos da Final Four da Allianz CUP estarão disponíveis por 20 euros cada bilhete.

Por discordar em absoluto do seu formato, o Vitória Sport Clube esclarece que não fará parte desta campanha.



A Direção do Vitória Sport Clube