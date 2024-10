O médio Pedro Santos renovou contrato com o Arouca até 2028, confirmou esta segunda-feira o clube que disputa a Liga portuguesa.

Pedro Santos, de 23 anos, prolongou vínculo com o Arouca por mais duas épocas: chegou aos arouquenses no verão de 2023, oriundo do Sp. Braga, com partilha de passe, cláusula de rescisão de dez milhões de euros e contrato até 2026.

Esta época, Pedro Santos leva sete jogos pelo Arouca: um a titular (logo na 1.ª jornada ante o Vitória) e os últimos seis como suplente utilizado. Em 2023/24, fez 34 jogos e dois golos pelo Arouca.

Antes de ter chegado ao anterior clube, o Sp. Braga, em 2018/19 (onde jogou nos juniores, sub-23, equipa B e equipa principal), Pedro Santos fez formação no FC Porto, Feirense, Sanjoanense e Paços de Ferreira.