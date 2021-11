O guarda-redes do Vizela, Pedro Silva, regressou aos treinos na equipa do Vizela, estando já à disposição do treinador Álvaro Pacheco.

«Pedro Silva está de regresso ao trabalho de campo com a equipa após quatro meses de paragem», informou o Vizela, em nota oficial, esta segunda-feira.

Pedro Silva, de 24 anos, cumpre a segunda época no Vizela, depois de, em 2020/21, ter feito um total de 17 jogos pela equipa nortenha. Formado no Sporting, onde ainda jogou na equipa B, passou ainda pelo Tondela e pelos dinamarqueses do HB Koge.

Esta época, nos 13 jogos oficiais, Álvaro Pacheco utilizou Charles na baliza em 11 deles e Ivo Gonçalves por duas ocasiões. Pedro ainda procura os primeiros minutos, agora que já está recuperado.