Declarações do futebolista do Gil Vicente, Pedro Tiba, à SportTV, após a derrota caseira por 2-0 ante o FC Porto, em jogo da 5.ª jornada da I Liga:

«Entrámos bem no jogo, tivemos a primeira oportunidade para fazer golo, mas a realidade é que, depois, o FC Porto assumiu o jogo, fez dois golos, esteve por cima do jogo na primeira parte.»

«Na segunda parte mudámos, mesmo a nível tático e penso que equilibrámos o jogo. Tentámos tudo para fazer o 2-1 para entrar outra vez no jogo. Não conseguimos, a vida continua, para a semana há outro jogo importante para nós.»

«Temos de estar preparados para tudo, o mister decidiu que eu podia ajudar na segunda parte e tentei dar o meu melhor. Penso que a equipa reagiu bem na segunda parte, tentou, foi à procura, claro que contra uma grande equipa, a atual campeã nacional. Tentámos tudo, tivemos ocasiões para o 2-1, não conseguimos e o resultado fica em 2-0.»

«Isto ainda está no início, as equipas estão muito juntas. A verdade é que fizemos história, chegámos ao play-off da Liga Conferência, temos de estar orgulhosos do trabalho que fizemos. Lógico que foi uma realidade nova para o clube, para Barcelos, para toda a gente. Isso tem o seu preço, mas penso que, a partir de agora, vamos poder-nos concentrar só no campeonato e vamos subir lugares na tabela. Assim desejamos.»