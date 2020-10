Figura: Pedro Trigueira

Um monstro na baliza. Primeiro jogo a titular carimbado com uma exibição exímia. Seguríssimo entre os postes, defendeu com categoria sempre que foi chamado a intervir e provou que quer discutir a titularidade na baliza beirã. Foi decisivo para que o Tondela conseguisse sair vitorioso deste encontro.

Momento do jogo: Wellinton desperdiça o empate com a baliza aberta (56m)

Depois de um passe de Vaz Tê que deixou Pedro Trigueira no chão, isolado e com a baliza escancarada, Welinton atirou com tudo… à barra, aos 56 minutos. Pouco tempo depois de entrar em campo para substituir Pedro Sá, o número 71 do Portimonense desperdiçou um golo cantado.

Outros destaques:

Rafael Barbosa: na primeira parte, foi o jogador mais interventivo na frente de ataque beirã. Uma autêntica carraça, que atormentou a defesa do Portimonense. Tentou, tentou e à terceira conseguiu fazer o golo. Não se contentou com pouco e continuou faminto por mais golos. Acaba por ter o rótulo de decisivo no marcador, para a vitória.

Murillo: defendeu e atacou. Disse presente na defesa e através do flanco direito foi criando perigo com algumas arrancadas.

Salvador Agra: uma autêntica dor de cabeça para a defesa adversária. Mais uma vez, com a velocidade e agilidade que o caracterizam, mexeu com o jogo e foi um dos grandes desestabilizadores do Tondela. Esteve perto do golo através de livre, valeu Samuel que negou o tento ao extremo auriverde.

Fabrício: apesar de não ter conseguido marcar, foi o jogador que mais perigo criou a Pedro Trigueira ao longo de todo o encontro. Aos 25 minutos teve uma das melhores chances para repor a igualdade.