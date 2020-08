O Sporting tem os créditos da UEFA formalmente penhorados... até o Tribunal de Lausanne avaliar o recurso interposto por Sinisa Mihajlovic, na sequência de uma primeira decisião favorável ao Sporting no diferendo entre as duas partes. A confirmação foi dada pelo administrador executivo da SAD leonina André Bernardo, no jornal Sporting.

«O Sporting pagou a Mihajlovic três milhões de euros. Do valor em causa, entregou 750 mil euros ao fisco, correspondentes a impostos obrigatórios. O treinador considera que deveria ter recebido três milhões líquidos, sem a dedução, e abriu um processo de execução no Tribunal de Lausanne, exigindo penhora de valores futuros que o Sporting tenha a receber da UEFA», pode ler-se no editorial de André Bernardo.

«O tribunal ainda não tomou decisão relativamente ao processo por não ter efetuado a respetiva avaliação. O que o tribunal decidiu foi manter essa penhora até avaliar o fundo da questão, mas apenas isso. Nós mantemos a nossa posição: o pagamento efetuado é integral», adianta o editorial, confirmando que os prémios da UEFA estão penhorados, para já.

O Sporting acredita de resto que a avaliação do Tribunal de Lausanne será em breve, provavelmente ainda antes do início da Liga Europa.