O treinador do Vitória de Guimarães, Pepa, considerou este domingo que a associação do extremo inglês Marcus Edwards ao Sporting é prova da «qualidade» existente no plantel dos minhotos e é «um sinal de que os jogadores estão a ser valorizados». Na antevisão ao embate com o Portimonense, da 18.ª jornada da I Liga, o técnico dos vimaranenses mostrou confiança numa segunda volta de campeonato melhor do que a primeira.

«[Tenho] confiança total [ndr: de que a segunda volta será melhor do que a primeira]. Mais do que palavras, temos de melhorar dentro do campo e de ser mais competitivos, focando-nos jogo a jogo. Acredito a 100 por cento nos jogadores, no grupo de trabalho e no que vamos fazer», frisou o treinador, na antevisão ao jogo da primeira jornada da segunda volta.

Depois de um ciclo de três jogos com um ponto somado, na receção ao Boavista (1-1), a formação vimaranense é oitava classificada, com 23 pontos, a um do adversário de segunda-feira, sétimo. Pepa frisou que os seus jogadores, a quem reconheceu «competência e qualidade», têm de colocar «toda a energia» no que há a fazer para regressarem aos triunfos, perante um adversário «difícil», com «boas individualidades» e «um treinador muito competente».

«Os problemas defensivos não recaem apenas sobre a linha defensiva e o guarda-redes. O processo defensivo começa à frente. O Portimonense vai ter problemas com a nossa equipa: essa é a nossa prioridade», disse, ainda, o técnico de 41 anos, que considerou positivos os regressos dos avançados Óscar Estupiñán e Bruno Duarte, que, devido às infeções por covid-19, falharam o embate da 17.ª ronda, com o Gil Vicente (derrota por 3-2).

«Nunca nos queixamos de não ter o [jogador] ‘A’, o ‘B’, o ‘C’ ou o ‘D’, mas não vou deixar de dizer que quantas mais opções tivermos, mais fortes ficamos. O Óscar e o Bruno dão-nos mais poder de fogo», assumiu.

O Portimonense-V. Guimarães joga-se a partir das 20h15 de segunda-feira, num jogo com arbitragem de Hugo Miguel e que pode ser acompanhado, ao minuto, no Maisfutebol.