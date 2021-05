O treinador do Paços de Ferreira, Pepa, afirmou esta terça-feira que quer um «super Paços» para tentar vencer na deslocação ao Sporting de Braga, no duelo da 31.ª jornada da I Liga portuguesa, na qual o técnico acredita que o clube pode assegurar a presença nas competições europeias.

«Estou com uma confiança tremenda em como vamos atingir as competições europeias e, mais do que a motivação extra de o conseguir, é perceber que estamos a uma vitória de o conseguir. Não há nada melhor do que depende de nós e não queremos mais estar à espera, sabendo que vamos encontrar uma equipa muito difícil», afirmou Pepa, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo no Municipal de Braga.

Se vencer em Braga, o Paços de Ferreira garante no mínimo, matematicamente, o sexto lugar, que dá acesso às pré-eliminatórias para a nova prova europeia, a Liga Conferência Europa da UEFA. No entanto, pode já garantir o quinto lugar, caso vença em Braga e o V. Guimarães perca ante o Farense.

«Temos de estar bem fisicamente. O jogo requer muita inteligência, concentração e desgaste emocional. Devemos ter capacidade para ter a bola e perceber os caminhos para chegar à baliza. Acredito que vamos conseguir vencer, mas teremos de ser um super Paços», referiu, em alusão ao jogo, recusando facilidades face às duas derrotas seguidas dos minhotos.

«Não vejo facilidades, vejo o contrário. [O Sp. Braga] deve ser a equipa que tem as dinâmicas mais difíceis de anular do nosso campeonato. É uma equipa fortíssima, onde se nota o cunho pessoal do Carlos Carvalhal num grupo de trabalho que está junto há muito tempo, o que quase dá para jogarem de olhos fechados», concluiu.

Fernando Fonseca e Hélder Ferreira cumprem castigo e a eles juntam-se Luther Singh (emprestado pelo Sp. Braga), além dos lesionados Suahele e Diaby.

O Sp. Braga-Paços de Ferreira joga-se a partir das 19 horas de quarta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.