O treinador do Paços de Ferreira, Pepa, afirmou este sábado que os castores querem garantir o quinto lugar na I Liga, depois de assegurado matematicamente o acesso às competições europeias para 2021/2022. Para isso, Pepa quer um triunfo ante o Marítimo, na 32.ª e antepenúltima jornada, no domingo.

«Esta qualificação é um feito histórico e o que foi conseguido aqui é fantástico, mas isto para nós não acabou. Queremos a cereja no topo do bolo, que é garantir o quinto lugar. Isso consegue-se ganhando ao Marítimo», afirmou Pepa, no lançamento ao jogo, menos de 24 horas depois de a derrota do Santa Clara em Famalicão (1-0) ter garantido no mínimo o sexto lugar aos pacenses, de acesso à segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa da UEFA.

Recorde-se que em sexto lugar está o V. Guimarães, com 42 pontos, a sete do Paços, quinto com 49. Mantendo o posto, os pacenses entram pela terceira pré-eliminatória dessa nova prova europeia.

«Não festejamos derrotas de ninguém, mas foi um sonho alcançado e a satisfação é grande. É tão forte entrar em campo a três jornadas do fim e ter as competições europeias garantidas… vai ficar na história, mas não há tempo para festejos. Queremos a cereja no topo do bolo», frisou.

Sobre o Marítimo, Pepa fala numa equipa que «tem vindo numa recuperação tremenda, tem boas individualidades e é uma equipa difícil de ‘agredir’ no seu processo defensivo». «Vamos ter de estar no nosso melhor, mas também queremos muito colocar um carimbo final no quinto lugar», concluiu.

Diaby, Suahele e Parano, todos por lesão, são os indisponíveis para Pepa.

O Paços-Marítimo, que abre a 32.ª jornada, joga-se a partir das 15 horas de domingo. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.