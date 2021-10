O treinador do V. Guimarães garantiu esta sexta-feira uma equipa «sem receios e pronta a correr riscos» para vencer o duelo deste sábado, frente ao Sporting, no estádio de Alvalade.

«Não queremos ir ver o que o jogo dá. Queremos divertir-nos em campo, ser iguais a nós próprios. Para isso, não temos de ter receio. Quem vai com medo, perde e nós queremos ganhar. Estamos prontos a correr riscos. Acredito que vai ser um grande espetáculo de futebol», disse Pepa, na antevisão do encontro.

O treinador dos minhotos reconheceu, ainda assim, que «será um jogo muito difícil, frente a adversário forte», enaltecendo algumas qualidades demonstradas pelo Sporting desde a entrada do técnico Rúben Amorim.

«Não foram campeões por acaso. Tiveram muito mérito e alma, com um sentido de entreajuda enorme, que já não se via há algum tempo na equipa. Conseguiram tornar a qualidade individual que têm num coletivo forte, preparado para encarar as adversidades, sabendo sofrer», analisou Pepa.

«Mas se a minha equipa for igual a si própria vai criar muitos problemas ao Sporting. Temos mostrado que a qualquer momento podemos marcar golos, pois chegamos com facilidade à baliza contrária. Mas temos de ser mais competentes no processo defensivo. Acredito que serão duas equipas que vão jogar para ganhar do primeiro ao último minuto.»

Questionado se o Sporting, que jogou na Taça da Liga um dia antes do V. Guimarães assegurar o empate com o Benfica, estará em vantagem em termos de recuperação, Pepa respondeu que só o jogo o dirá.

«Em termos teóricos jogaram antes e não têm de fazer a viagem. Mas isso vale o que vale, e nós temos opções no plantel. Só no sábado poderei dizer. O que espero é um jogo intenso e de muito duelo, que se pode partir e quando isso acontece entra numa grande dimensão física. Temos de dar o máximo.»

O técnico do emblema vimaranense confirmou que o defesa Rafa Soares ainda está a recuperar de lesão e não estará disponível neste jogo, juntando-se a Sílvio e Jorge Fernandes que também continuam a debelar mazelas físicas.