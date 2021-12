Os futebolistas Cláudio Ramos, Pepe, Iván Marcano, João Mário e Francisco Conceição foram ausências para o treinador Sérgio Conceição no treino deste sábado do FC Porto, menos de 24 horas depois da vitória ante o Portimonense (0-3), na 13.ª jornada da I Liga.

Pepe continua em tratamento depois de ter saído lesionado no jogo ante o Liverpool, para a Champions, o mesmo no qual Francisco Conceição saiu com uma lesão na anca, estando ainda a tratar o problema. Iván Marcano, que teve alta hospitalar na semana passada após uma operação ao pé direito, também fez tratamento.

Já Cláudio Ramos e João Mário realizaram, segundo nota oficial do FC Porto, trabalho de ginásio.

Na quinta-feira, no último treino antes da deslocação a Portimão, Cláudio Ramos estava a contas com uma lombalgia e João Mário com fadiga muscular.

A equipa azul e branca volta a treinar às 10h30 de domingo, no Olival.

O duelo com o Atlético de Madrid, no Estádio do Dragão, é às 20 horas de terça-feira.