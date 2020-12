Depois do empate frente ao Manchester City, o FC Porto começou a preparar o encontro frente ao Tondela, da nona jornada da Liga, sem Corona.



Segundo o boletim clínico dos dragões, o internacional mexicano fez tratamento a uma contusão na perna esquerda, juntando-se aos lesionados Mbaye (tratamento e ginásio), Marcano (treino condicionado e ginásio) e Pepe (tratamento).



Os campeões nacionais voltam a treinar esta quinta-feira, às 10h30, no Olival. A partida frente ao Tondela, no Dragão, está agendada para o próximo sábado às 20h30.