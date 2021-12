O FC Porto continuou a preparação para o jogo frente ao Vizela, da 15.ª jornada da Liga, com quatro indisponíveis.



Segundo informam os dragões, Pepe, Marcano, Wendell e Evanilson fizeram apenas tratamento às respetivas lesões e não estiveram às ordens de Conceição no apronto desta sexta-feira.



Os portistas voltam a treinar este sábado, às 10h30, no Olival. Não está, de acordo com a nota do FC Porto no site oficial, prevista conferência de imprensa de Sérgio Conceição de antevisão, o que poderá significar que o técnico não estará no banco no jogo do próximo domingo (19h00) em Vizela, por castigo.