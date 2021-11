Iván Marcano vai ter de ser operado ao pé direito, informou o FC Porto.



No boletim clínico desta terça-feira, véspera da viagem para Liverpool, os dragões informaram que a intervenção cirúrgica de que o espanhol será alvo servirá para «correção de lesão no pé direito».



Além do defesa-central, Pepe continuou remetido a tratamento e trabalho de ginásio. Ao contrário de Marcano, descartado para o jogo em Anfield, Conceição referiu que o internacional português vai estar em dúvida até à hora jogo.



Lembre-se que Marcano sofreu, no ano passado, uma lesão grave no joelho direito que o afastou da competição durante um longo período. Volta agora a parar depois de ter cumprido 12 jogos esta época. O FC Porto não revelou o tempo de paragem.



A comitiva do FC Porto viaja para Liverpool às 17h00, tendo chegada prevista para as 19h15. O jogo entre ingleses e portugueses está agendado para esta quarta-feira, às 20h00, e é referente à quinta jornada do grupo B.