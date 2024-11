O plantel principal do FC Porto regressou ao trabalho após a derrota com o Benfica, por uns pesados 4-1, no Estádio da Luz.

A equipa orientada por Vítor Bruno deu início aos preparativos para o embate da quarta eliminatória da Taça de Portugal frente ao Moreirense, agendado para as 17h00 do dia 24 de novembro, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.

O treinador contou com Denis Gutu, guarda-redes da equipa B, que treinou com a equipa principal.



Diogo Costa e Tiago Djaló (Portugal), Nehuen Pérez (Argentina), Eustáquio (Canadá) e Deniz Gül (Turquia) estiveram ausentes ao serviço das respetivas seleções. Ainda condicionado, Marko Grujic será reavaliado pela equipa médica da Sérvia.



No boletim clínico figuram os nomes de Iván Marcano, que realizou exercícios de treino integrado condicionado, e de Pepê, a contas com uma gastroenterite (tratamento). Vítor Bruno tinha revelado os sintomas do brasileiro na conferência de imprensa posterior à derrota, no domingo.