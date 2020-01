Sérgio Conceição chamou oito jogadores da equipa B no segundo dia de preparação para a partida frente ao Moreirense, da 16.ª jornada da Liga.



Sem Pepe que continua remetido a tratamento, o técnico dos dragões contou com as presenças dos defesas Nahuel Ferraresi, Diego Landis e Luís Mata, dos médios Afonso Sousa, Fábio Vieira e Vítor Ferreira e dos avançados João Mário e Ángel Torres.



Os azuis e brancos voltam a treinar esta sexta-feira às 10h30, no Olival, à porta fechada.



O Moreirense-FC Porto está agendado para as 21h15, no Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas.