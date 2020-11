O FC Porto já está a preparar a visita ao Olympique de Marselha, agendada para quarta-feira e a contar para a quarta jornada da Liga dos Campeões. Os dragões têm seis pontos e podem dar um passo importante rumo aos oitavos-de-final, se ganharem em França.



Sérgio Conceição não teve Mbaye, Pepe, Ivan Marcano e Marko Grujic no treino deste domingo, logo no dia a seguir à vitória no Barreiro, para a Taça de Portugal. O quarteto está fora da visita a Marselha. Pepe só fez tratamento e Grujic fez treino condicionado e passou pelo ginásio. Mbaye e Marcano recuperam de cirurgias.



O treinador dos campeões nacionais aproveitou a visita ao Fabril para dar minutos a vários atletas que têm jogado pouco. Carraça fez a estreia de dragão ao peito, Loum só tinha três minutos e foi defesa central (ao lado de Sarr), Felipe Anderson foi titular pela primeira vez, mas a grande figura do jogo acabou por ser o espanhol Toni Martinez, autor de um golo fantástico.



O Marselha-FC Porto realiza-se na quarta-feira, às 20 horas. Olympiakos e Manchester City, também no Grupo C, defrontam-se às 17h55.