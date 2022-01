O FC Porto prosseguiu, esta sexta-feira, a preparação para a partida frente ao Famalicão, da 19.ª jornada da Liga.



Tal como na véspera, Marcano, Pepe e João Mário fizeram treino condicionado enquanto Manafá ficou remetido a tratamento. João Marcelo, João Mendes e Gonçalo Borges, atletas da equipa B dos azuis e brancos, repetiram a presença no treino.



Em sentido contrário, Zaidu não esteve presente em virtude de se encontrar ao serviço da Nigéria na CAN.



O FC Porto volta a treinar este sábado, às 10h30, no Olival. O jogo diante do Famalicão está marcado para as 20h30, do próximo domingo.